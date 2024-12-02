Какие факторы влияют на цены на нефть

Эталонные бренды нефти завершили торги в понедельник, 2 декабря, с незначительными изменениями. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В целом на цены на нефть влияли сигналы из Китая. Речь идет о надеждах относительно сильного спроса на сырье со стороны Китая, где фиксируют рост производственной активности. Однако этот фактор существенно нивелировали опасения, что Федеральная резервная система США не будет снова снижать процентные в декабре.

Кроме того, рынок следит за перемирием между Израилем и Ливаном, о котором договорились в прошлую среду. Однако режим прекращения огня выглядит очень хрупким, поскольку стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent упала в цене на 1 цент до 71,83 доллара за баррель. Американское сырье WTI подорожало на 10 центов или на 0,15%. Фьючерсы на сырье завершили сессию с ценой на уровне 68,10 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: