В Європі планують запустити виробництво синтетичної нафти

Дві компанії в Європі наближаються до запуску заводів, яку будуть виготовляти синтетичну нафту. Про це пише 24 Канал з посиланням на enkorr.

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Йдеться про французьку компанію TotalEnergies SE та австрійську OMV AG. Вони планують виробляти сировину з пластикових відходів. Одна з цілей цього проєкту – це зменшення викидів при виробництві хімікатів.

Компанія Total має на меті запустити завод поблизу Парижа. Це буде перший промисловим заводом такого роду у Франції, який має почати роботу у 2025 році. В Австрії схожий об'єкт планують запустити до кінця року у Швехаті, що поблизу Відня до кінця року.