Ціни на нафту різко змінили динаміку після важливого рекорду

Еталонні бренди нафти почали новий новий тиждень на ринку зі зростання. На ринок впливають переговори щодо війни в Україні.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У понеділок, 24 березня, еталонні бренди падають в ціні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Нагадаємо, що за минулий тиждень нафта зафіксувала найбільше зростання з початку року.

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Сьогодні ціни на нафту падають, оскільки інвестори оцінюють перспективи переговорів про припинення вогню між Росією та Україною, які також спрямовані на припинення війни. Це може призвести до збільшення поставок російської нафти на світові ринки.

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Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впала в ціні на 25 центів або на 0,4%. Сорт нафти торгується на рівні 71,91 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate втратила в ціні 20 центів або 0,3%. Американська нафта наразі коштує 68,08 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: