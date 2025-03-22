Як змінилися ціни на нафту за тиждень

За тиждень, який тривав з 17 по 21 березня, ціни на нафту зросли. Ба більше, еталонні бренди нафти зафіксували найбільше тижневе зростання з початку року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Під час торгів у п'ятницю,21 березня, еталонні бренди нафти трохи подорожчали. Зокрема, нафта Brent зросла в ціні на 16 центів до 72,16 долара за барель, а за тиждень на 2,1%. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 21 цент до 68,28 долара за барель. За тиждень WTI зросла в ціні на 1,6%.

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Протягом тижня на ринок нафти впливали такі фактори: