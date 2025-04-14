Світові ціни на нафту на сьогодні

У понеділок, 14 квітня, еталонні бренди зростають в ціні. Нафта реагує на новини з Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Останні дані за березень свідчать про різке відновлення імпорту сирої нафти в Китаї. При цьому на ринок впливають побоювання щодо, що ескалація торгової війни між США та Китаєм може призвести до сповільнення економічного зростання та знизить попит на пальне.

Нагадаємо, що за минулий тиждень ціни на нафту суттєво впали. На ринок впливали митна політка Трампа, ескалація торгової війни та побоювання щодо перспектив світової економіки.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 6 центів або на 0,09%. Марка нафти торгується на рівні 64,82 долара за один барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 9 центів або на 0,15%. Вартість американської нафти зросла до 61,59 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: