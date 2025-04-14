Мировые цены на нефть на сегодня

В понедельник, 14 апреля, эталонные бренды растут в цене. Нефть реагирует на новости из Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Актуально Самые богатые люди мира "заработали" рекордную сумму за день благодаря Трампу

Последние данные за март свидетельствуют о резком восстановлении импорта сырой нефти в Китае. При этом на рынок влияют опасения относительно, что эскалация торговой войны между США и Китаем может привести к замедлению экономического роста и снизит спрос на топливо.

Напомним, что за прошедшую неделю цены на нефть существенно упали. На рынок влияли таможенная политка Трампа, эскалация торговой войны и опасения относительно перспектив мировой экономики.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла на 6 центов или на 0,09%. Марка нефти торгуется на уровне 64,82 доллара за один баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 9 центов или на 0,15%. Стоимость американской нефти выросла до 61,59 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: