Які фактори впливають на ціни на нафту

У вівторок, 3 грудня, ціни на нафту зросли. Водночас ціни на сировини залишається у досить вузькому торговому діапазоні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Актуально В Європі почнуть виробляти новий вид нафти

На ринок впливає те, що трейдери чекають на результати зустрічі ОПЕК+. Нагадаємо, що експортери нафти мали провести засідання на минулих вихідних, проте вони його перенесли на 5 грудня.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent зросла в ціні на 31 цент або на 0,4% до 72,14 долара за барель. Американська сировина WTI подорожчала на 26 центів або на 0,4%. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 68,36 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: