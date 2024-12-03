Какие факторы влияют на цены на нефть

Во вторник, 3 декабря, цены на нефть выросли. В то же время цены на сырье остается в достаточно узком торговом диапазоне. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На рынок влияет то, что трейдеры ждут результатов встречи ОПЕК+. Напомним, что экспортеры нефти должны были провести заседание на прошлых выходных, однако они его перенесли на 5 декабря.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни..

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent выросла в цене на 31 цент или на 0,4% до 72,14 доллара за баррель. Американское сырье WTI подорожало на 26 центов или на 0,4%. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 68,36 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: