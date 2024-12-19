Що відбувається на світовому ринку нафти

Під час торгів у четвер, 19 грудня, на ринку фіксують падіння цін. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Головна причина знецінення нафти – це рішення Федеральної резервної системи США знизити процентні ставки на 25 базисних пунктів. Водночас регулятор повідомив, що сповільнить темпи зниження процентних ставок у 2025 році. У результаті це може зашкодити економічному зростанню і знизити попит на пальне.

Скільки коштує 1 барель нафти

На сьогодні нафта Brent впала в ціні на 27 центів або на 0,4%. Сировина торгується на рівні 73,12 долара за барель. Сировина WTI зафіксувала спад на 39 центів або на 0,6%. Контракти на американську нафту коштують 70,19 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: