Скільки золота і валюти лишилося в Сирії після краху режиму Асада

До початку громадянської війни в Сирії у 2011 році, у сховищах центрального банку залишалося майже 26 тонн золота. Тоді ж офіційний Дамаск припинив ділитися фінансовою інформацією з міжнародною спільнотою. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Про це свідчать дані Всесвітньої ради із золота, яка посилається на відомості сирійського регулятора від червня 2011 року. Анонімні джерела, які знайомі з ситуацією, заявили, що у сховищах центробанку Сирії досі залишаються майже 26 тонн дорогоцінного металу. Вартість золота оцінили в 2,2 мільярда доларів.

Водночас співрозмовники видання Reuters додали, що валютні резерви країни, найімовірніше, за час правління Асада зменшилися. Зокрема, одне джерело заявило, що йдеться про близько 200 мільйонів доларів, тоді як інше розповіло про "сотні мільйонів".

До теми! Башар Асад відправляв до Росії літаки з готівковими доларами та євро у 2018 – 2019 роках. Вага цих вантажів становила приблизно 2 тонни. Важливо підмітити, що тоді ж у Сирії фіксували дефіцит валюти.

Варто додати, що у 2010 році валютні резерви Сирії оцінили в 18,5 мільярда доларів. Тоді як наприкінці 2011 року уже повідомили про 14 мільярдів доларів. Про це свідчать дані Міжнародного валютного фонду.