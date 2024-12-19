Что происходит на мировом рынке нефти

Во время торгов в четверг, 19 декабря, на рынке фиксируют падение цен. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Главная причина обесценивания нефти – это решение Федеральной резервной системы США снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов. В то же время регулятор сообщил, что замедлит темпы снижения процентных ставок в 2025 году. В результате это может повредить экономическому росту и снизить спрос на топливо.

Сколько стоит 1 баррель нефти

На сегодня нефть Brent упала в цене на 27 центов или на 0,4%. Сырье торгуется на уровне 73,12 доллара за баррель. Сырье WTI зафиксировало спад на 39 центов или на 0,6%. Контракты на американскую нефть стоят 70,19 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: