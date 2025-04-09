Світові ціни на нафту на сьогодні

Під час торгів у середу, 9 квітня, еталонні бренди нафти впали в ціні до мінімуму з лютого 2021 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. На ринок впливають побоювання щодо попиту на нафту.

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Річ у тому, що набирає обертів тарифна війна між США та Китаєм, які є найбільшими економіками у світі. Ціна також падає через нові прогнози про збільшення пропозиції нафти на ринку. Крім того, нафта падала в ціні 5 торгових сесій поспіль після того, як Трамп оголосив про запровадження тарифів на весь імпорт, викликавши побоювання, що глобальна торговельна війна зашкодить економічному зростанню і вдарить по попиту на пальне. Ба більше, США планують запровадити додаткові тарифи для Китаю, оскільки Пекін відмовився скасовувати мита на американські товари

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна ф'ючерсів на нафту Brent впала на 2,38 долара або на 3,79%. Марка нафти торгується на рівні 60,44 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подешевшала на 2,46 долара або на 4,13%. Вартість американської нафти впала до 57,12 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: