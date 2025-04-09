Мировые цены на нефть на сегодня

Во время торгов в среду, 9 апреля, эталонные бренды нефти упали в цене до минимума с февраля 2021 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. На рынок влияют опасения относительно спроса на нефть.

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Дело в том, что набирает обороты тарифная война между США и Китаем, которые являются крупнейшими экономиками в мире. Цена также падает из-за новых прогнозов об увеличении предложения нефти на рынке. Кроме того, нефть падала в цене 5 торговых сессий подряд после того, как Трамп объявил о введении тарифов на весь импорт, вызвав опасения, что глобальная торговая война повредит экономическому росту и ударит по спросу на топливо. Более того, США планируют ввести дополнительные тарифы для Китая, поскольку Пекин отказался отменять пошлины на американские товары

Сколько стоит нефть сегодня

Цена фьючерсов на нефть Brent упала на 2,38 доллара или на 3,79%. Марка нефти торгуется на уровне 60,44 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подешевело на 2,46 доллара или на 4,13%. Стоимость американской нефти упала до 57,12 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: