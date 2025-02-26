Ціна нафти Brent обвалилася до мінімуму за кілька місяців
- Ціни на нафту різко впали, досягнувши мінімуму за два місяці, через збільшення резервів у США та очікування угоди між Україною та Росією.
- Ф'ючерси на нафту Brent завершили день з ціною 72,54 долара за барель, а WTI – 68,58 долара за барель.
Еталонні бренди нафти завершують торговий день із суттєвим спадом. На ринок впливають відразу декілька факторів.
Світові ціни на нафту на сьогодні
У середу, 26 лютого, ціни на нафту різко впали. Ба більше, сировина обвалилася до мінімуму за два місяці. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
Актуально З якими доларами потрібно бути максимально обережними
Нафта дешевшає на тлі новин про неочікуване збільшення резервів у США. Зазначають, що це є сигналом про ослаблення попиту. Крім того, ринок очікує на потенційну угоду про припинення війни між Україною та Росією. Цей фактор продовжує тиснути на ціни на нафту.
Яка ціна 1 бареля нафти
У результати ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 48 центів або на 0,66%. Сировина завершує день на ринку з ціною на рівні 72,54 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 35 центів або на 0,51%. Американська нафта завершила день з ціною на рівні 68,58 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 72,77 долара за барель (- 0,31%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 68,83 долара за барель (- 0,04%).