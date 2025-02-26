Світові ціни на нафту на сьогодні

У середу, 26 лютого, ціни на нафту різко впали. Ба більше, сировина обвалилася до мінімуму за два місяці. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафта дешевшає на тлі новин про неочікуване збільшення резервів у США. Зазначають, що це є сигналом про ослаблення попиту. Крім того, ринок очікує на потенційну угоду про припинення війни між Україною та Росією. Цей фактор продовжує тиснути на ціни на нафту.

Яка ціна 1 бареля нафти

У результати ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 48 центів або на 0,66%. Сировина завершує день на ринку з ціною на рівні 72,54 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 35 центів або на 0,51%. Американська нафта завершила день з ціною на рівні 68,58 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: