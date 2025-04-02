Ринок чекає на важливе рішення Трампа: як змінилися ціна нафти Brent та WTI

З початку тижня ціни на нафту встигли зрости до пікового рівня за 5 тижнів та повернутися до знецінення. Ринок нафти очікує на новини щодо нових тарифів США

Світові ціни на нафту на сьогодні

У середу, 2 квітня, еталонні бренди нафти утримують стабільні позиції на ринку. Попередню торгову сесію нафта завершила зі спадом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на нафту падали через побоювання щодо нових тарифів США. Зокрема, йдеться про те, що мита можуть "поглибити" глобальну торгову війну, що обмежить попит на нафту. Ринки також очікують на новини щодо вторинних тарифів на російську нафту.

Цікаво! Експерти у Goldman Sachs оприлюднили новий прогноз цін на нафту на 2025 та 2026 роки. Аналітики враховували плани ОПЕК+ та перспективи попиту на ринку.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 1 цент з початку торгів. Бренд нафти торгується на рівні 74,50 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 3 центи. Американська нафта зараз коштує 71,23 долара за барель. Обидві марки нафти зафіксували спад на 0,4% у вівторок, 1 квітня. Тоді як березень нафта завершила із найвищими цінами за 5 тижнів.

До теми! За минулий тиждень ціни на нафту значно зросли. Ба більше, еталонні бренди нафти відновили частину позицій на ринку після обвалу на початку березня.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: