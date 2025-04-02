Мировые цены на нефть на сегодня

В среду, 2 апреля, эталонные бренды нефти удерживают стабильные позиции на рынке. Предыдущую торговую сессию нефть завершила со спадом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Актуально Плюс один миллиардер и новое состояние: какие украинцы вошли в рейтинг самых богатых людей мира

Цены на нефть падали из-за опасений относительно новых тарифов США. В частности, говорится о том, что пошлины могут "углубить" глобальную торговую войну, что ограничит спрос на нефть. Рынки также ожидают новости о вторичных тарифов на российскую нефть.

Интересно! Эксперты в Goldman Sachs обнародовали новый прогноз цен на нефть на 2025 и 2026 годы. Аналитики учитывали планы ОПЕК+ и перспективы спроса на рынке.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла на 1 цент с начала торгов. Бренд нефти торгуется на уровне 74,50 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 3 цента. Американская нефть сейчас стоит 71,23 доллара за баррель. Обе марки нефти зафиксировали спад на 0,4% во вторник, 1 апреля. Тогда как март нефть завершила с самыми высокими ценами за 5 недель.

К теме! За прошедшую неделю цены на нефть значительно выросли. Более того, эталонные бренды нефти восстановили часть позиций на рынке после обвала в начале марта.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях: