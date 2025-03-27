Світові ціни на нафту на сьогодні

У четвер, 27 березня, на початку торгів ціни на нафту зростали, але пізніше ситуація на ринку змінилася. На ринок впливає нове рішення Дональда Трампа щодо тарифів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, ринок зважує рішення Трампа запровадити нові мита на автомобілі. Водночас на ринку зростає занепокоєння щодо глобальної пропозиції, оскільки США прагнуть обмежити експорт нафти з Ірану та Венесуели. Зокрема, Вашингтон заявив, що запровадить мита для всіх країн, які будуть купувати нафту з Венесуели.

Цікаво! Аналітики Goldman Sachs переглянули прогноз цін на нафту у сторону зниження на 2025 та 2026 роки. Експерти враховували плани ОПЕК+ та перспективи попиту на ринку.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впала на 22 центи або на 0,3%. Бренд нафти торгується на рівні 73,57 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 23 центи або на 0,3%. Американська нафта зараз коштує 69,42 долара за барель.

До теми! За минулий тиждень нафта зафіксувала найбільше зростання з початку року.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: