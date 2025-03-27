Мировые цены на нефть на сегодня

В четверг, 27 марта, в начале торгов цены на нефть росли, но позже ситуация на рынке изменилась. На рынок влияет новое решение Дональда Трампа по тарифам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, рынок взвешивает решение Трампа ввести новые пошлины на автомобили. В то же время на рынке растет беспокойство относительно глобального предложения, поскольку США стремятся ограничить экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы. В частности, Вашингтон заявил, что введет пошлины для всех стран, которые будут покупать нефть из Венесуэлы.

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Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 22 цента или на 0,3%. Бренд нефти торгуется на уровне 73,57 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 23 цента или на 0,3%. Американская нефть сейчас стоит 69,42 доллара за баррель.

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Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: