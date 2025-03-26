США спровокували нові цінові коливання на ринку нафти

Ціни на нафту зростають на тлі сигналів з найбільшої економіки світу. На цьому тижні еталонні бренди також досягнули максимуму за кілька тижнів.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У середу, 26 березня, нафта дорожчає в ціні. Вартість сировини досягнула пікового рівня за 3 тижні днем раніше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На ціни на нафту впливають побоювання щодо пропозиції на ринку, оскільки США активізували зусилля з обмеження експорту з Венесуели та Ірану. Нагадаємо, що Венесуела – це країна з найбільшими запасами нафти у світі. Водночас у США зафіксувало більше, ніж очікували, скорочення запасів нафти, що також підтримало зростання цін.

Цікаво! Аналітики Goldman Sachs переглянули прогноз цін на нафту у сторону зниження на 2025 та 2026 роки. Експерти враховували плани ОПЕК+ та перспективи попиту на ринку.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 20 центів або на 0,1%. Бренд нафти торгується на рівні 73,22 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate також подорожчала на 20 центів або на 0,3%. Американська нафта наразі коштує 69,20 долара за барель.

До теми! За минулий тиждень нафта зафіксувала найбільше зростання з початку року.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: