Мировые цены на нефть на сегодня

В среду, 26 марта, нефть дорожает в цене. Стоимость сырья достигла пикового уровня за 3 недели днем ранее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На цены на нефть влияют опасения относительно предложения на рынке, поскольку США активизировали усилия по ограничению экспорта из Венесуэлы и Ирана. Напомним, что Венесуэла – это страна с наибольшими запасами нефти в мире. В то же время в США зафиксировало больше, чем ожидали, сокращение запасов нефти, что также поддержало рост цен.

Интересно! Аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз цен на нефть в сторону снижения на 2025 и 2026 годы. Эксперты учитывали планы ОПЕК+ и перспективы спроса на рынке.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла на 20 центов или на 0,1%. Бренд нефти торгуется на уровне 73,22 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate также подорожала на 20 центов или на 0,3%. Американская нефть сейчас стоит 69,20 доллара за баррель.

К теме! За прошедшую неделю нефть зафиксировала наибольший рост с начала года.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: