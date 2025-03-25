Ринок нафти відреагував на нові митні погрози Трампа 

Ринок нафти оцінює нові заяви президента США Дональда Трампа. Йдеться про його митну політику, яка впливає на ціни на нафту.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У вівторок, 25 березня, еталонні бренди зафіксували незначні зміни на ринку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На ціни на нафту впливає те, що інвестору оцінюють вплив нових тарифів, які анонсував президент США Дональд Трамп, на ринок. Йдеться про мита для всіх країн, які купують нафту та газ з Венесуели. Попередню торгову сесію бренди нафти Brent та WTI завершили зі зростанням на понад 1% на тлі заяви Трампа. Крім того, на ціни на нафту впливає непевність щодо перспектив попиту.

Цікаво! Аналітики Goldman Sachs переглянули прогноз цін на нафту у сторону зниження на 2025 та 2026 роки. Експерти враховували плани ОПЕК+ та перспективи попиту на ринку.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла в ціні на 1 цент. Сорт нафти торгується на рівні 73,01 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate натомість подешевшала на 1 цент або 0,3%. Американська нафта наразі коштує 69,10 долара за барель.

До теми! За минулий тиждень нафта зафіксувала найбільше зростання з початку року.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: