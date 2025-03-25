Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 25 марта, эталонные бренды зафиксировали незначительные изменения на рынке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На цены на нефть влияет то, что инвестору оценивают влияние новых тарифов, которые анонсировал президент США Дональд Трамп, на рынок. Речь идет о пошлинах для всех стран, которые покупают нефть и газ из Венесуэлы. Предыдущую торговую сессию бренды нефти Brent и WTI завершили с ростом более чем на 1% на фоне заявления Трампа. Кроме того, на цены на нефть влияет неуверенность относительно перспектив спроса.

Интересно! Аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз цен на нефть в сторону снижения на 2025 и 2026 годы. Эксперты учитывали планы ОПЕК+ и перспективы спроса на рынке.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла в цене на 1 цент. Сорт нефти торгуется на уровне 73,01 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate зато подешевела на 1 цент или 0,3%. Американская нефть сейчас стоит 69,10 доллара за баррель.

К теме! За прошедшую неделю нефть зафиксировала наибольший рост с начала года.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: