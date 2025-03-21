Світові ціни на нафту на сьогодні

У п'ятницю, 21 березня, ціни на нафту зростають через ймовірне скорочення пропозиції на ринку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Крім того, ціни на нафту налаштовані на другий тиждень зростання поспіль.

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На сьогодні ціни на нафту зростають на тлі нових санкцій США проти Ірану та плану Організації ОПЕК+ щодо скорочення видобутку, який триватиме до червня 2026 року. Зокрема, експортери нафти планують кожного місяця зменшувати видобуток від 189 тисяч до 435 тисяч барелів на добу.

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Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 21 цент або на 0,3%. Сорт нафти торгується на рівні 72,21 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 25 центів або на 0,4%. Американська нафта наразі коштує 68,32 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: