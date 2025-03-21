Мировые цены на нефть на сегодня

В пятницу, 21 марта, цены на нефть растут из-за вероятного сокращения предложения на рынке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Кроме того, цены на нефть настроены на вторую неделю роста подряд.

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На сегодня цены на нефть растут на фоне новых санкций США против Ирана и плана Организации ОПЕК+ по сокращению добычи, который продлится до июня 2026 года. В частности, экспортеры нефти планируют каждый месяц уменьшать добычу от 189 тысяч до 435 тысяч баррелей в сутки.

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Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла на 21 цент или на 0,3%. Сорт нефти торгуется на уровне 72,21 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 25 центов или на 0,4%. Американская нефть сейчас стоит 68,32 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: