Китай та Близький Схід – головні фактори впливу: що відбувається з цінами на нафту

Нафта продовжує дорожчати на ринку на тлі новин про Близький Схід та Китай. Водночас декілька факторів стримують зростання цін на нафту.

Світові ціни на нафту на сьогодні

У вівторок, 18 березня, еталонні бренди нафти продовжують зростати в ціні. Ринок реагує на нестабільність на Близькому Сході, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Крім того, ціни на нафту зростають на тлі новин про стимулювання економіки Китаю. Для розуміння, Китай – це один із топових імпортерів нафти у світі. Водночас були фактори, які стримували зростання цін на нафту:

Митна політика Дональда Трампа;

Переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією;

Побоювання щодо перспектив глобальної економіки.

Цікаво! Експорт нафти з Саудівської Аравії до Китаю може обвалитися до мінімуму за понад рік. Очікують, що спад припаде на квітень.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 17 центів або на 0,2%. Сорт нафти торгується на рівні 71,24 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 11 центів або на 0,2%. Американська нафта наразі коштує 67,72 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: