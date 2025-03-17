США і Туреччина будуть розробляти нові нафтові родовища

Компанії з США планують допомагати Туреччині з пошуком нафти та газу в країні. Згідно з попередніми оцінками, запаси на сході Туреччини перевищують обсяги 5-річного споживання країни, пише 24 Канал з посиланням на TRT Haber.

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Турецькі та американські компанії будуть проводити дослідження в басейні Діярбакир. Декілька компаній уже підписали угоду про співпрацю. До проєкту приєдналися такі компанії, які створили спільне підприємство,

турецька нафтова корпорація TPAO;

американська компанія з розвідки та видобутку нафти й природного газу Continental Resources;

міжнародна енергетична компанія з головним офісом у штаті Техас TransAtlantic Petroleum.

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У регіоні на сході Туреччини є значні запаси нетрадиційної нафти та газу. Потенціал запаси сланцевого газу оцінюють у 289 мільярдів кубометрів, а нафти – 4,5 мільярда барелів. Туреччина також прагне зменшити свою залежність від енергоресурсів інших країн. Зокрема, йдеться про російські ресурси. Ще одна мета Анкари – це зміцнення позиції Туреччини як регіонального енергетичного хабу.