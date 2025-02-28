Світові ціни на нафту на сьогодні

У п'ятницю, 28 лютого, ціни на нафту знову падають. Ба більше, еталонні бренди нафти на шляху до першого місячного спаду з листопада. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. Нагадаємо, що на цьому тижні сорти нафти встигои обвалитися до мінімуму за два місяці

Корисно З якими доларами потрібно бути максимально обережними

На ринок нафти впливає невизначеність щодо глобального економічного зростання та попиту на нафту в світі, яка виникла через митну політику США. Крім того, є ознаки сповільнення найбільшої економіки світу – США, які переважили на ринку побоювання щодо постачання нафти.

Яка ціна 1 бареля нафти

Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 31 цент або на 0,4% до 73,26 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate втратила в ціні 31 цент або 0,4%. Американська нафта торгується з ціною на рівні 70,04 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: