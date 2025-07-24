Що відбувається з експортом нафти у Чорному морі?

Служба безпеки ФСБ Росії почала видачу дозволів іноземним танкерам на заходження в порти Чорного моря. Раніше повідомлялося, що через введення нових правил іноземним танкерам тимчасово заборонили завантаження в ключових портах Росії на Чорному морі, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Це фактично призупинило експорт нафти з Казахстану, який здійснюється переважно через Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) – оператор, що частково належить американським енергетичним компаніям.

Важливо! У понеділок президент Росії Володимир Путін підписав закон, відповідно до якого іноземні судна повинні отримувати дозвіл ФСБ для доступу до російських портів.

Скільки нафти експортується Чорним морем?

Каспійський трубопровідний консорціум з'єднує нафтові родовища Казахстану з експортними ринками Азії через чорноморський порт Південна Озереєвка поблизу Новоросійська. Цим маршрутом транспортується переважно казахстанська нафта, а також незначні обсяги російської.

Примітно! Експорт казахстанської нафти марки CPC Blend з терміналу КТК в Росії в серпні складе 1,66 мільйона барелів на добу, або близько 6,5 мільйона тонн — приблизно на тому ж рівні, що і в липні.

Загальний обсяг експорту і транзиту нафти через порт Новоросійськ в липні склав близько 2,2 мільйона тонн.