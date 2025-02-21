Ціни на нафту зафіксували рекордне зростання за кілька місяців
- Нафта Brent впала на 0,27%, до 76,27 долара за барель, а West Texas Intermediate впала на 0,3%, до 72,26 долара за барель.
- Обидві марки нафти зросли приблизно на 2% за тиждень, що є найбільшим тижневим зростанням з початку січня.
- Фактори впливу включають занепокоєння щодо постачань з Росії та покращені прогнози попиту в США та Китаї.
Еталонні бренди нафти фіксують втрати на ринку, але увага більше прикута до результатів за тиждень. На ринок впливають новини про США, Китай та Росія.
Світові ціни на нафту на сьогодні
У п'ятницю, 21 лютого, ціни на нафту падають, але на шляху до зростання за тиждень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
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На ринок нафти впливають такі фактори:
- Зростання занепокоєння щодо перебоїв з поставками в Росії;
- Кращі прогнози щодо попиту в двох найбільших економіках світу – США і Китаї.
Яка ціна 1 бареля нафти
Контракти на нафту Brent впали в ціні на 22 центи або на 0,27%. Сировина торгується на рівні 76,27 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подошевшала на 22 центи або на 0,3%. Американська нафта наразі коштує 72,26 долара за барель.
Наразі з початку тижня обидві марки нафти зросли приблизно на 2%. Це найбільше тижневе зростання з початку січня. Нафта Brent може зафіксувати другий тиждень зростання після трьох тижнів знецінення, тоді як американська на шляху до першого тижневого приросту, яка до цього місяць фікмувала втрати.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 76,05 долара за барель (- 0,56%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 72,01 долара за барель (- 0,65%).