Яким капіталом володіє Стівен Кінг

Всесвітньо відомий "король жахів" є одним із найбагатших письменників у світі. Він заробив свої статки самостійно, а також продовжує активно працювати. Автор створює твори у таких стилях: жахи, фентезі, трилер, містика. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Загалом статки Кінга оцінюють в 500 мільйонів доларів. Письменник входить до п'ятірки найбагатших письменників у світі. Особливістю Стівена Кінга – це його стабільність доходів.

До теми! Стівен Кінг підтримує Україну у боротьбі з повномасштабною агресією Росії. Письменник відомий тим, що не боїться висловлювати свою думку щодо питань, пов'язаних з політикою. Зокрема, він публічно виступає проти чинного президента США Дональда Трампа.

Кінг не покидав рейтинг найзаможніших письменників у світі з 80-их. Це свідчить, що на популярність автора не впливають мода, тренди та інтереси читачів, які за цей період неодноразово змінювалися.