Світові ціни на нафту на сьогодні

У понеділок, 17 лютого, на ринку нафти зафіксували незначні зміни. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. На ціни на нафту впливають очікування щодо мирної угоди між Україною та Росією.

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Зокрема, ринок очікує, що досягнення мирної угоди може призвести до пом'якшення санкцій проти Росії. Це може вплинути на обсяги пропозиції нафти на ринку. Нагадаємо, що Трамп уже оголосив про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні.

Яка ціна 1 бареля нафти

Контракти на нафту Brent впали в ціні на 1 цент. Сировина торгується на рівні 74,73 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 7 центів. Американська нафта наразі коштує 70,67 долара за барель.

До теми! Попередній тиждень еталонні бренди нафти завершили з різноплановою динамікою. Нафта Brent подорожчала, тоді як сировина WTI зафіксувала спад четвертий тиждень поспіль.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: