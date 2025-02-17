Мировые цены на нефть на сегодня

В понедельник, 17 февраля, на рынке нефти зафиксировали незначительные изменения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. На цены на нефть влияют ожидания относительно мирного соглашения между Украиной и Россией.

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В частности, рынок ожидает, что достижение мирного соглашения может привести к смягчению санкций против России. Это может повлиять на объемы предложения нефти на рынке. Напомним, что Трамп уже объявил о начале переговоров с Россией о прекращении войны в Украине.

Какая цена 1 барреля нефти

Контракты на нефть Brent упали в цене на 1 цент. Сырье торгуется на уровне 74,73 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 7 центов. Американская нефть сейчас стоит 70,67 доллара за баррель.

К теме! Предыдущую неделю эталонные бренды нефти завершили с разноплановой динамикой. Нефть Brent подорожала, тогда как сырье WTI зафиксировало спад четвертую неделю подряд.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: