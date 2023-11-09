Ціни на нафту впали до найнижчого рівня за 4 місяці: що відбувається на ринку

Нафта продовжує знецінюватися. Найкраще це можна простежити завдяки динаміці котирувань еталонних марок нафти. Більше про останні зміни на ринку нафти – далі у тексті.

Вартість нафти вперше з липня 2023 року впала нижче позначки в 81 долар за барель. Такий показник зафіксували у середу, 8 листопада.

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Ціни на нафту впали нижче важливого психологічного рівня

Ціна січневих ф'ючерсів на марку нафти Brent на лондонській біржі ICE Futures коливалася на рівні 80,84 долара за барель. Порівняно із завершенням попередньої торгової сесії, сировина подешевшала на 0,94%.

Натомість вартість грудневих контрактів на нафту під брендом WTI під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі впала на 1,16%. Відтак, ціна зупинилася на рівні 76,47 долара за барель.

На момент створення цього матеріалу, ціни на Brent та WTI коливаються на рівнітавідповідно, за даними Bloomberg

Фахівці заявили, що на динаміку на ринку нафти вплинули прогнози від Міністерства енергетики США. Вони очікують, що попит на бензин в країні у 2024 році обвалиться до мінімуму за 20 років. Крім того, американське відомство також скорегував прогноз щодо цін на нафту:

Міненерго США знизило прогноз вартості марки Brent на 2023 рік з 84,09 до 83,99 долара за барель , а на 2024 рік – до 93,24 із 94,91 долара за барель ;

, а на 2024 рік – до ; Також очікують, що вартість WTI у 2024 році знизиться на 1,8% порівняно з жовтневим прогнозом. Йдеться про позначку на рівні 89,24 долара за барель.

Український Нацбанк оприлюднив прогноз щодо цін на нафту та газ на найближчі роки. Зокрема, центробанк очікує, що енергоносії у 2024 році трохи подорожчають, проте вже наступного року на ринках буде тренд на зниження цін.