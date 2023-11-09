Цены на нефть упали до самого низкого уровня за 4 месяца: что происходит на рынке

Нефть продолжает обесцениваться. Лучше всего это можно проследить благодаря динамике котировок эталонных марок нефти. Больше о последних изменениях на рынке нефти – далее в тексте.

Стоимость нефти впервые с июля 2023 года упала ниже отметки в 81 доллар за баррель. Такой показатель был зафиксирован в среду, 8 ноября.

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Цены на нефть упали ниже важного психологического уровня

Цена январских фьючерсов на марку нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures колебалась на уровне 80,84 доллара за баррель. По сравнению с завершением предыдущей торговой сессии сырье подешевело на 0,94%.

Стоимость декабрьских контрактов на нефть под брендом WTI во время торгов на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 1,16 %. Следовательно, цена остановилась на уровне 76,47 доллара за баррель.

На момент создания этого материала цены на Brent и WTI колеблются на уровне.дасоответственно, по данным Bloomberg

Специалисты заявили, что на динамику на рынке нефти повлияли прогнозы от Министерства энергетики США. Они ожидают, что спрос на бензин в стране в 2024 году рухнет до минимума за 20 лет. Кроме того, американское ведомство также скорректировало прогноз по ценам на нефть:

Минэнерго США снизило прогноз стоимости марки Brent на 2023 год с 84,09 до 83,99 доллара за баррель , а на 2024 год – до 93,24 из 94,91 доллара за баррель ;

, а на 2024 год – до ; Также ожидается, что стоимость WTI в 2024 году снизится на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом. Речь идет о метке на уровне 89,24 доллара за баррель.

Украинский Нацбанк обнародовал прогноз по ценам на нефть и газ на ближайшие годы. В частности, центробанк ожидает, что энергоносители в 2024 году немного подорожают Однако уже в следующем году на рынках будет тренд на снижение цен.