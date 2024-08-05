"Чорний понеділок": які фондові ринки обвалюються

5 серпня 2024, 16:01
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Світові фондові ринки зазнають падіння. Найбільше постраждали ринки Азійсько-тихоокеанського регіону. Зокрема, японські акції, що переживають найбільше падіння за останні 40 років.

Які фондові ринки зазнали падіння

Сьогодні спостерігаються обвали на фондових ринках. Вони повʼязані із побоюваннями рецесії у США. Там рівень безробіття підскочив до 4,3%, майже досягнувши трирічного максимуму.

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Таким чином, падіння демонструють:

  • Японія

За результатами торгів 5 серпня, ключовий індикатор Токійської фондової біржі, Nikkei 225 (що включає акції 225 найбільших компаній Японії), знизився на 12,4%. На піковій точці обвалу падіння досягло 13,23%.

Зауважте! За один день значення індексу Nikkei 225 впало на 4451,28 пункту, що стало новим рекордом, перевершивши попередній показник від 20 жовтня 1987 року.

  • Тайвань

Акції Тайваню, зокрема техногіганта TSMC, зазнали рекордного падіння на 8,4%. А все через розпродаж, спровокований інвесторами, які занепокоєні поганими прогнозами для економіки США та світових технологічних компаній.

Цікаво! Основний індекс знизився на 1807,21 пункту, що стало найзначнішим одноденним відсотковим падінням, і закрився на рівні 19 830,88 – найнижчому з 23 квітня.

  • Південна Корея

Фондовий ринок Південної Кореї пережив найгіршу сесію з часів фінансової кризи 2008 року. Індекс KOSPI, який відображає загальний стан ринку, впав на 8,8% і досяг зниження в 10,8%. Це стало причиною спрацювання захисного механізму, що зупиняє торги на 20 хвилин, вперше з березня 2020 року.

Зауважте! Найбільші виробники чіпів, Samsung Electronics та SK Hynix, зазнали втрат на рівні 10,3% і 9,9% відповідно.

  • Туреччина

5 серпня вранці Стамбульська фондова біржа оголосила про припинення торгів після того, як індекс Borsa Istanbul 100 впав на 6,72%. Було активовано автоматичний механізм зупинки торгів, а також спрацював другий рівень захисту, внаслідок чого були припинені угоди з акціями, деякими ф'ючерсами та опціонами.

Зауважте! На той час індекс BIST 100 прискорив падіння до 7,07%.

  • Велика Британія

Лондонський індекс FTSE 100 знизився більше ніж на 1,5%, досягнувши найнижчого рівня за останні три місяці. Під час спаду його показники опускалися на 1,9%, наближаючись до найгіршого дня з березня 2023 року. Індекс FTSE 250, що включає компанії зі середньою капіталізацією, впав на 3%.

Зауважте! Акції британської компанії John Wood Group обвалилися більше ніж на 37% після того, як стало відомо про відмову дубайської Sidara від покупки цієї компанії.

  • Європа

Індекс STOXX Tech впав на 4,1%, ставши найгіршим серед секторних індексів в регіональному STOXX 600, який втратив близько 3%. Причиною цього стала заява американської компанії Nvidia про можливе відкладення випуску нових чіпів для штучного інтелекту.

Цікаво! Акції виробника обладнання для чіпів ASM International знизилися на 12% після падіння на 13% в п'ятницю. 
Автор: Катерина Добровольська