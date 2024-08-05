"Чорний понеділок": які фондові ринки обвалюються

Світові фондові ринки зазнають падіння. Найбільше постраждали ринки Азійсько-тихоокеанського регіону. Зокрема, японські акції, що переживають найбільше падіння за останні 40 років.

Які фондові ринки зазнали падіння

Сьогодні спостерігаються обвали на фондових ринках. Вони повʼязані із побоюваннями рецесії у США. Там рівень безробіття підскочив до 4,3%, майже досягнувши трирічного максимуму.

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Таким чином, падіння демонструють:

Японія

За результатами торгів 5 серпня, ключовий індикатор Токійської фондової біржі, Nikkei 225 (що включає акції 225 найбільших компаній Японії), знизився на 12,4%. На піковій точці обвалу падіння досягло 13,23%.

Тайвань

За один день значення індексу Nikkei 225 впало на 4451,28 пункту, що стало новим рекордом, перевершивши попередній показник від 20 жовтня 1987 року.

Акції Тайваню, зокрема техногіганта TSMC, зазнали рекордного падіння на 8,4%. А все через розпродаж, спровокований інвесторами, які занепокоєні поганими прогнозами для економіки США та світових технологічних компаній.

Південна Корея

Основний індекс знизився на 1807,21 пункту, що стало найзначнішим одноденним відсотковим падінням, і закрився на рівні 19 830,88 – найнижчому з 23 квітня.

Фондовий ринок Південної Кореї пережив найгіршу сесію з часів фінансової кризи 2008 року. Індекс KOSPI, який відображає загальний стан ринку, впав на 8,8% і досяг зниження в 10,8%. Це стало причиною спрацювання захисного механізму, що зупиняє торги на 20 хвилин, вперше з березня 2020 року.

Туреччина

Найбільші виробники чіпів, Samsung Electronics та SK Hynix, зазнали втрат на рівні 10,3% і 9,9% відповідно.

5 серпня вранці Стамбульська фондова біржа оголосила про припинення торгів після того, як індекс Borsa Istanbul 100 впав на 6,72%. Було активовано автоматичний механізм зупинки торгів, а також спрацював другий рівень захисту, внаслідок чого були припинені угоди з акціями, деякими ф'ючерсами та опціонами.

Велика Британія

На той час індекс BIST 100 прискорив падіння до 7,07%.

Лондонський індекс FTSE 100 знизився більше ніж на 1,5%, досягнувши найнижчого рівня за останні три місяці. Під час спаду його показники опускалися на 1,9%, наближаючись до найгіршого дня з березня 2023 року. Індекс FTSE 250, що включає компанії зі середньою капіталізацією, впав на 3%.

Європа

Акції британської компанії John Wood Group обвалилися більше ніж на 37% після того, як стало відомо про відмову дубайської Sidara від покупки цієї компанії.

Індекс STOXX Tech впав на 4,1%, ставши найгіршим серед секторних індексів в регіональному STOXX 600, який втратив близько 3%. Причиною цього стала заява американської компанії Nvidia про можливе відкладення випуску нових чіпів для штучного інтелекту.

Акції виробника обладнання для чіпів ASM International знизилися на 12% після падіння на 13% в п'ятницю.