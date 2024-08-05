Nikkei втрачає акції

Японський фондовий індекс Nikkei включає акції 225 найбільших компаній країни, зокрема:

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  • Honda;
  • Mazda;
  • Mitsubishi;
  • Nissan;
  • Panasonic;
  • Nintendo.

Nikkei втрачає 10% через зростання безробіття в США. Зважаючи американську статистику, падають і інші ключові фондові індекси Азійсько-тихоокеанського регіону:

  • індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite;
  • гонконгський Hang Seng Index;
  • південнокорейський KOSPI;
  • австралійський S&P/ASX 200.