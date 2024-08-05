Nikkei втрачає акції

Японський фондовий індекс Nikkei включає акції 225 найбільших компаній країни, зокрема:

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Honda;

Mazda;

Mitsubishi;

Nissan;

Panasonic;

Nintendo.

Nikkei втрачає 10% через зростання безробіття в США. Зважаючи американську статистику, падають і інші ключові фондові індекси Азійсько-тихоокеанського регіону:

індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite;

гонконгський Hang Seng Index;

південнокорейський KOSPI;

австралійський S&P/ASX 200.

Нагадаємо! Індекс Nikkei Stock Average, що складається з 225 компаній, знизився на 2 216,63 пункту, або на 5,81%, з рівня 35 909,70 пунктів у четвер, що є найнижчим показником з 26 січня. Це найбільше падіння за останні 40 років для компанії.