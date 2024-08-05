Nikkei втрачає акції
Японський фондовий індекс Nikkei включає акції 225 найбільших компаній країни, зокрема:
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- Honda;
- Mazda;
- Mitsubishi;
- Nissan;
- Panasonic;
- Nintendo.
Nikkei втрачає 10% через зростання безробіття в США. Зважаючи американську статистику, падають і інші ключові фондові індекси Азійсько-тихоокеанського регіону:
- індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite;
- гонконгський Hang Seng Index;
- південнокорейський KOSPI;
- австралійський S&P/ASX 200.