Як зросла ціна золота

Це підняло загальний попит на золото до 1 258 тонн за квартал, що є рекордним показником з 2000 року.

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У червні ціна золота досягла 2 483,6 доларів за унцію через очікування зниження відсоткових ставок і невизначеність навколо президентських виборів у США.

Експерти кажуть, що багаті американські сімейні офіси скуповують зливки через побоювання щодо бюджетного дефіциту США. Інвестори стурбовані зростанням федерального боргу, особливо якщо Дональд Трамп переможе на виборах.

Цікаво! Прогнозується, що до 2029 року борг США перевищить рівень часів Другої світової війни, становлячи 106% від ВВП. Позабіржові покупки золота важко відстежити, оскільки банки укладають угоди приватно. Висока активність спостерігається також у Сінгапурі, Гонконгу та Туреччині через знецінення ліри.

Що ще впливає на вартість золота

Скупка золота заможними людьми відбувається на тлі позитивних потоків до біржових фондів, що підтримують золото, після двох років постійних продажів.

У червні та липні спостерігався приплив коштів на загальну суму 39 тонн. Центральні банки також здійснили чисті закупівлі золота на суму 483 тонни, що є рекордним показником для першого півріччя, хоча цей показник знизився на 39% у першому та другому кварталах.

Зауважте! Це може вплинути на загальний обсяг закупівель центральних банків, який, ймовірно, не перевищить 1000 тонн цього року.