Фондовий ринок США не працює

Чинний президент США Джозеф Байден оголосив 9 січня національним днем жалоби. Політик ухвалив відповідне рішення у зв'язку зі смертю 39-го президента США Джиммі Картера. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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У четвер, 9 січня, Картера вшанують державними похоронами у Вашингтоні. Джо Байден має виголосити траурну промову на прощальній церемонії.

У зв'язку з цим Нью-Йоркська фондова біржа та біржа Nasdaq. ухвалили рішення не торгувати цінними паперами протягом всього дня.

Загалом це досить рідкісне явище для США. Фондовий ринок закривали всього кілька разів в історії: