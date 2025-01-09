Де обміняти старі гривні

Українці можуть обміняти купюри гривні старого зразка, які вилучили з обігу та більше не є засобом платежу. Це можна буде зробити до закінчення воєнного стану в Україні або протягом 3 місяців після його скасування чи припинення. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

Цікаво Лісові пожежі в Лос-Анджелесі можуть спровокувати фінансову катастрофу, – JP Morgan

Йдеться про купюри гривні, які ввели в обіг до 2003 року. Це банкноти з номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень. Гривні, які були випущені до 2003 року, не приймають під час оплати готівкою товарів та послуг.

Обмін гривні старого зразка / Фото НБУ

НБУ визначив чіткий перелік банків, де можна обміняти гривні старого зразка. По-перше, з цією метою можна звернутися до низки підрозділів Національного банку України:

Київ – Контрактова площа, 2А;

Дніпро – вулиця Воскресенська, 13;

Львів – вулиця Коперника, 4;

Одеса – вулиця Рішельєвська, 8;

Харків – Театральна площа, 1;

Хмельницький – вулиця Володимирська, 91.

Важливо! У Нацбанку вказали, що старі гривні до 2003 року обмінюють безкоштовно й без обмежень.

Крім того, обміняти гривні, які вивели з обігу, можна й низці відділень уповноважених банків:

"Ощадбанк",

ПриватБанк,

Райффайзен Банк,

ПУМБ.

Уся актуальна інформація про те, в яких саме відділеннях та філіях кредиторів можна обміняти гривні, які більше не дійсні, опублікована на офіційних сайтах цих банків.