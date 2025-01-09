Фондовый рынок США не работает

Действующий президент США Джозеф Байден объявил 9 января национальным днем траура. Политик принял соответствующее решение в связи со смертью 39-го президента США Джимми Картера. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

Обратите внимание Где обменять старые гривны: банки и отделения НБУ, куда можно обратиться

В четверг, 9 января, Картера почтят государственными похоронами в Вашингтоне. Джо Байден должен произнести траурную речь на прощальной церемонии.

В связи с этим Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа Nasdaq. приняли решение не торговать ценными бумагами в течение всего дня.

В целом это довольно редкое явление для США. Фондовый рынок закрывали всего несколько раз в истории: