28 червня, 09:07
На ринках акції зростають: все через відносини Китаю та США
Основні тези
- Світові фондові ринки піднялися до рекордних максимумів через покращення відносин між США та Китаєм, трейдери очікують зниження ставок у США.
- Фондові індекси, такі як загальноєвропейський STOXX 600, лондонський FTSE 100, німецький DAX та MSCI World, показали значне зростання.
Річ у тім, що через певне потепління у відносинах між США та Китаєм світові фондові ринки піднялися до рекордних максимумів. Трейдери очікують зниження ставок у США.
Як відносини США та Китаю впливають на акції
Через прогрес у переговорах між США та Китаєм фондові індекси відкрилися на високому рівні, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Таким чином, азійські акції досягли найвищого рівня за понад 3 на початку торгів, а ф'ючерси на американські акції вказали на стабільний старт для акцій Уолл-стріт.
- Загальноєвропейський індекс STOXX 600 (.STOXX) зріс на 0,8%. Крім того, запланований тижневий приріст на 1,1% – найкращий тиждень з середини травня.
- Лондонський індекс FTSE 100 (.FTSE) зріс на 0,5%, а німецький індекс DAX (.GDAXI) зріс на 0,6%.
- Індекс акцій MSCI World досяг нового рекордного максимуму та очікує тижневого зростання на 2,8% (.MIWD00000PUS).
- Індекс S&P 500 загалом зріс лише на 4,4% цього року (.SPX) після нестабільної першої половини року.
Як пояснив Васілеос Гкіонакіс, старший економіст і стратег Aviva Investors, зараз потенційно відчувається певний оптимізм щодо деяких торговельних угод.