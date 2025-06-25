Що сказав Трамп

Дональд Трамп закликав Китай та інші країни не купувати іранську нафту в обхід санкційного режиму США. Втім, він дозволив Пекіну продовжувати закупівлі в Ірану пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Тепер Китай може продовжувати купувати нафту в Ірану. Сподіваюся, вони також активно купуватимуть і американську нафту,

– заявив президент США.

При цьому в Білому домі зазначили, що заява Трампа не означає послаблення американських санкцій. Однак ринок нафти все ж таки відреагував на заклики Трампа – ціни на "чорне золото" впали майже на 6%.

Як на заяву Трампа відреагували у Китаї та США

Американські аналітики не були задоволені словами Трампа, які, на їх думку можуть свідчити про послаблення санкційного тиску на Іран.

Дане президентом Трампом зелене світло Китаю на продовження закупівель іранської нафти відображає повернення до слабких стандартів забезпечення дотримання законодавства,

– заявив колишній співробітник ЦРУ, а нині генеральний директор Rapidan Energy Group Скотт Моделл.

Офіційний представник МЗС Китаю Го Цзякунь, коментуючи слова Трампа, заявив, що Пекін вживатиме зважених заходів щодо забезпечення енергетичної безпеки, керуючись виключно національними інтересами.

Примітно! Частка іранської нафти у загальному обсязі імпорту Китаєм цього року становить близько 13,6%. Американська нафта складає лише близько 2% китайського імпорту.