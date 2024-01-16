Загальний капітал п'яти найзаможніших людей у світі з 2020 року зріс до 869 мільярда доларів, за даними дослідження Oxfam, яке представили на конференції у Давосі. Ба більше, у світі може з'явитися перший трильйонер.

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У світі може з'явитися перший трильйонер

У звіті Oxfam вказали, що у сучасному світі мільярдери або очолюють, або є основним акціонером у 7 з 10 найбільших компаній у світі. Об'єднання закликає уряди боротися із владою корпорацій, шляхом запровадження податків на надприбутки, просування альтернатив контролю акціонерів та руйнування монополій.

Що відомо про Oxfam Це міжнародне об'єднання із 15 організацій, які працюють у більше ніж 90 країнах по всьому світу. Мета діяльності об'єднання – розв’язання проблем бідності та пов'язаної з нею несправедливістю у світі.

Значне зростання статків 5 найзаможніших людей світу, з врахуванням інфляції, було спровоковане серйозним подорожчанням активів генерального директора Tesla Ілона Маска, очільника конгломерату компаній LVMH Бернара Арно, засновника Amazon Джеффа Безоса, співзасновника Oracle Ларрі Еллісона та легендарного інвестора Воррена Баффета.

Нагадаємо! На момент створення цього матеріалу, до п'ятірки найзаможніших людей у світі входять Марк Цукерберг та Стів Балмер, згідно з даними Bloomberg. Крім того, з початку року чимало мільярдерів фіксують втрати. Зокрема, капітал Ілона Маска за перші два тижні зменшився майже на 100 мільярдів доларів.

Крім того, експерти вважають, що у світі може з'явитися перший трильйонер протягом десятиліття, тоді як бідність не буде викорінена ще 229 років. За даними Oxfam, 4,7 мільярда людей, які складають 60% найбіднішого населення у світі, стали за цей період на 0,2% біднішими в реальному вираженні.