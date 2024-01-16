Общий капитал пяти самых богатых людей в мире с 2020 года вырос до 869 миллиарда долларов, по данным исследования Oxfam, представленного на конференции в Давосе. Более того, в мире может появиться первый триллионер.

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В мире может появиться первый триллионер

В отчете Oxfam отметили, что в современном мире миллиардеры либо возглавляют, либо являются основным акционером в 7 из 10 крупнейших компаний в мире. Объединение призывает правительства бороться с властями корпораций путем введения налогов на сверхприбыли, продвижения альтернатив контроля акционеров и разрушения монополий.

Что известно об Oxfam Это международное объединение из 15 организаций, работающих в более чем 90 странах мира. Цель деятельности объединения – решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью в мире.

Значительный рост состояния 5 самых богатых людей мира, с учетом инфляции, был спровоцирован серьезным подорожанием активов генерального директора Tesla Илона Маска, главы конгломерата компаний LVMH Бернара Арно, основателя Amazon Джеффа Безоса, соучредителя Oracle Ларри Эллисона и легендарного инвестора.

Напомним! На момент создания этого материала, в пятерку самых богатых людей в мире входят Марк Цукерберг и Стив Балмер, согласно данным Bloomberg. Кроме того, с начала года многие миллиардеры фиксируют потери. В частности, капитал Илона Маска за первые две недели уменьшился почти на 100 миллиардов долларов.

Кроме того, эксперты считают, что в мире может появиться первый триллионер в течение десятилетия, в то время как бедность не будет искоренена еще 229 лет. По данным Oxfam, 4,7 миллиарда человек, составляющих 60% беднейшего населения в мире, стали за этот период на 0,2% беднее в реальном выражении.