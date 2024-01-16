Общий капитал пяти самых богатых людей в мире с 2020 года вырос до 869 миллиарда долларов, по данным исследования Oxfam, представленного на конференции в Давосе. Более того, в мире может появиться первый триллионер.
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В мире может появиться первый триллионер
В отчете Oxfam отметили, что в современном мире миллиардеры либо возглавляют, либо являются основным акционером в 7 из 10 крупнейших компаний в мире. Объединение призывает правительства бороться с властями корпораций путем введения налогов на сверхприбыли, продвижения альтернатив контроля акционеров и разрушения монополий.
Что известно об OxfamЭто международное объединение из 15 организаций, работающих в более чем 90 странах мира. Цель деятельности объединения – решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью в мире.
Значительный рост состояния 5 самых богатых людей мира, с учетом инфляции, был спровоцирован серьезным подорожанием активов генерального директора Tesla Илона Маска, главы конгломерата компаний LVMH Бернара Арно, основателя Amazon Джеффа Безоса, соучредителя Oracle Ларри Эллисона и легендарного инвестора.
Кроме того, эксперты считают, что в мире может появиться первый триллионер в течение десятилетия, в то время как бедность не будет искоренена еще 229 лет. По данным Oxfam, 4,7 миллиарда человек, составляющих 60% беднейшего населения в мире, стали за этот период на 0,2% беднее в реальном выражении.