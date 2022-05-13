Міжнародне енергетичне агентство повідомляє, що попри зменшення видобутку Росією після її вторгнення в Україну світ не залишиться без цього ресурсу. Річ у тому, що зростає пропозиція в інших країнах. Також важливим фактором є Китай, де через нові коронавірусні локдауни, знижується попит.

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Міжнародне енергетичне агентство про постачання нафти

У щомісячному звіті МЕА очікують, що з часом постійне зростання обсягів постачання нафти з Близького Сходу (ОПЕК+) та США разом зі сповільненням зростанням попиту компенсує суттєвий дефіцит пропозиції на фоні погіршення ситуації із постачанням сировини з Росії.

Уповільнення експорту продукції та падіння внутрішнього попиту після запровадження санкцій, означає що минулого місяця було зупинено майже мільйон барелів російської нафти. Це приблизно на півмільйона барелів на добу менше, ніж агентство прогнозувало раніше.

Водночас у Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що ця цифра виросте до 1,6 мільйона барелів на добу, потім – до 2 мільйонів барелів на добу в червні та – до 3 мільйонів барелів з липня. Це за умови, якщо санкцій й надалі будуть стримувати подальші закупівлі та розширення.

Проте російський експорт у квітні зріс на 620 тисяч до 8,1 мільйона барелів на добу у порівнянні з попереднім місяцем, повідомило МЕА. Таким чином, російський експорт повернувся до середнього рівня за січень – лютий, оскільки держава-агресорка перенаправляє свої постачання зі США та Європи в інші країни. Перш за все йдеться про Індію.

На жаль, за перші 4 місяці 2022 року доходи держави-агресорки від продажу нафти зросли на 50% порівняно з аналогічним періодом роком раніше, за даними Міжнародного енергетичного агентства. На момент створення цього матеріалу, ціна найвідоміших марок нафти у світі, згідно з Bloomberg, становить:

Brent – 109,34 долар а за барель;

– а за барель; WTI – 108,03 долара за барель.

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