Международное энергетическое агентство сообщает, что, несмотря на уменьшение добычи Россией после ее вторжения в Украину, мир не останется без этого ресурса. Дело в том, что растет предложение в других странах. Также важным фактором является Китай, где из-за новых коронавирусных локдаун снижается спрос.

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Международное энергетическое агентство о поставках нефти

В ежемесячном отчете МЭА ожидают, что со временем постоянный рост объемов поставки нефти с Ближнего Востока (ОПЕК+) и США вместе с замедлением роста спроса компенсирует существенный дефицит предложения на фоне ухудшения ситуации с поставкой сырья из России.

Замедление экспорта продукции и падение внутреннего спроса после введения санкций, означает, что в прошлом месяце было остановлено почти миллион баррелей российского нефти. Это примерно на полмиллиона баррелей в сутки меньше, чем агентство прогнозировало раньше.

В то же время в Международном энергетическом агентстве считают, что эта цифра вырастет до 1,6 миллиона баррелей в сутки, затем – к 2 миллиона баррелей в сутки в июне и – до 3 миллионов баррелей с июля. Это при условии, если санкции и дальше будут сдерживать дальнейшие закупки и расширения.

Однако российский экспорт в апреле вырос на 620 тысяч до 8,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило МЭА. Таким образом, российский экспорт вернулся к среднему уровню за январь – февраль, поскольку государство-агрессор перенаправляет свои поставки из США и Европы в другие страны. Прежде всего речь идет об Индии.

К сожалению, за первые 4 месяца 2022 доходы государства-агрессора от продажи нефти выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, по данным Международного энергетического агентства. На момент создания этого материала, цена самых известных марок нефти в мире, согласно Bloomberg, составляет:

Brent – 109,34 доллара за баррель;

– за баррель; WTI – 108,03 доллара за баррель.

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