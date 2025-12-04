Тарифи ростуть: новий наслідок удару України по російських танкерах

Відчутно зросли страхові тарифи для цивільних суден, які заходять у Чорне море. Загалом вони збільшились на 250%. Така ситуація виникла внаслідок удару України по російських танкерах

Що відомо про зростання страхових тарифів для суден у Чорному морі?

Україна вдарила по суднах, які належали до російського тіньового флоту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Цікаво! Посилаючись на найбільшого страхового брокера світу Marsh, видання повідомляє, що ціна покриття страхових витрат на рейси до російських портів збільшилась у понад 3 рази.

Для російських портів страхові компанії враховують ширший діапазон можливих місць ударів та вищу ймовірність їх повторення. Зі зростанням кількості ударів зростає ймовірність російської атаки на судна, пов’язані з Україною,

– наголосив керівник операційної діяльності страхової компанії Vessel Protect Манро Андерсон.

До того як Україна здійснила атаку ставки складали – 0,25% – 0,30% від ціни судна. Проте зараз це значення сягає 1%.

Важливо! Така ж ставка діє для суден, які прямують до українських портів.

Як змінилась ситуація у Чорному морі зараз?