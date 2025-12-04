Тарифы растут: новое последствие удара Украины по российским танкерам

Ощутимо выросли страховые тарифы для гражданских судов, которые заходят в Черное море. В целом они увеличились на 250%. Такая ситуация возникла в результате удара Украины по российским танкерам

Что известно о росте страховых тарифов для судов в Черном море?

Украина ударила по судам, которые были частью российского теневого флота, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Интересно! Ссылаясь на крупнейшего страхового брокера мира Marsh, издание сообщает, что цена покрытия страховых расходов на рейсы в российские порты увеличилась более чем в 3 раза.

Для российских портов страховые компании учитывают широкий диапазон возможных мест ударов и высокую вероятность их повторения. С ростом количества ударов растет вероятность российской атаки на суда, связанные с Украиной,

– отметил руководитель операционной деятельности страховой компании Vessel Protect Манро Андерсон.

До того как Украина осуществила атаку ставки составляли – 0,25% – 0,30% от цены судна. Однако сейчас это значение достигает 1%.

Важно! Такая же ставка действует для судов, которые направляются в украинские порты.

Как изменилась ситуация в Черном море сейчас?