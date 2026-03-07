Українцям можуть скасувати субсидії: що негативно впливає на отримання виплати

Навесні частина українців може зіткнутися зі змінами у призначенні субсидій. На рішення про нарахування допомоги впливають певні умови та обставини, про які важливо знати отримувачам.

Через що можуть позбавити субсидії весною?

Навесні частина українців може зіткнутися з переглядом або припиненням житлових субсидій. Це може статися у випадках, коли змінюються обставини, що впливають на право на отримання державної допомоги, або якщо під час перевірки виявляються підстави для її скасування.

Як пояснює адвокатка Анна Даніель у коментарі для 24 Каналу, порядок призначення та надання житлових субсидій визначає Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів №848.

Анна Даніель Керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Житлова субсидія – це безповоротна адресна державна допомога для домогосподарств, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Водночас її призначення залежить від низки умов, передбачених законодавством.

Коли можуть відмовити у призначенні субсидії?

Однією з найпоширеніших причин відмови у призначенні субсидії є наявність простроченої заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Наявність боргу за комунальні послуги є законною підставою для відмови у призначенні субсидії. Тому перед поданням документів варто перевірити стан розрахунків і провести звірку платежів,

– пояснює адвокатка.

Саме тому експерти радять заздалегідь перевіряти оплату комунальних послуг та своєчасно повідомляти про зміни, які можуть вплинути на право на державну підтримку.

Коли субсидію можуть переглянути та скасувати?

Система призначення субсидій в Україні залишається значною мірою автоматизованою. Якщо домогосподарство вже отримує допомогу, її зазвичай перераховують автоматично на відповідний період.

Однак є випадки, коли отримувач зобов’язаний повідомити Пенсійний фонд про зміни.

Якщо у людини змінився склад сім’ї, майновий стан або перелік комунальних послуг, про це необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів,

– зазначає Анна Даніель.

Такі зміни можуть вплинути на право на субсидію або на розмір державної допомоги.

Хто ще може втратити допомогу у березні?